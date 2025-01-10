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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الشناوي: فريق استاد أبيدجان قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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اعترف محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري لأنه منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية في مختلف المراكز.
وقال محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات.
وأضاف حارس الأهلي إن الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء».
وأضاف: «نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد. 
وأكمل: الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم.

 

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