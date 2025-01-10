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الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أنهي حياة سيدة وهرب.. قرار من النيابة ضد سائق مدينة نصر

المتهم
المتهم
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أمرت النيابة العامة، بحبس سائق  سيارة، لقيامه بالإصطدام بسيدة مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر  بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر إصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

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