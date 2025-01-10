أنهي حياة سيدة وهرب.. قرار من النيابة ضد سائق مدينة نصر

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق سيارة، لقيامه بالإصطدام بسيدة مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر إصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.