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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود ثلاثيني لإنهاء حياته شنقا في بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي شاب في عقده الثالث حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب في عقده الثالث مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أنهي حياته لمروره بأزمة نفسية جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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