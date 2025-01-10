الحكم على ترامب في قضية شراء الصمت قبل أيام من عودته للبيت الأبيض

في لحظة فريدة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، يواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب حكمًا اليوم الجمعة في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال استعداده للحملة الرئاسية عام 2016 للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما في نيويورك بعد أن رفضت المحكمة العليا التدخل.

و أشارت وكالة اسوشيتد برس أن ما حدث في القضية الجنائية والمشهد السياسي الأمريكي الحالي، كان السيناريو الذي سيحدث في قاعة محكمة مانهاتن الشديدة الجدية غير قابل للتخيل قبل بضع سنوات فقط.

من المقرر أن يحدد قاضٍ حكومي العواقب، إن وجدت، التي سيواجهها الرئيس السابق والمنتخب في القضايا الجنائية التي وجد المحلفون أنه ارتكبها.

مع تبقي 10 أيام على تنصيب ترامب ، أشار القاضي خوان م. ميرشان إلى أنه يخطط لإصدار حكم بدون عقوبات يسمى "الإفراج غير المشروط"، وهو ما لا يعارضه الادعاء. وهذا يعني أنه لن يتم فرض عقوبات بالسجن أو فترة مراقبة أو غرامات، لكن لا شيء سيكون نهائيًا حتى يتم الانتهاء من جلسة يوم الجمعة.

بغض النظر عن النتيجة، سيصبح ترامب، الجمهوري، أول شخص يُدان بجناية ويعتلي منصب الرئاسة.

من المتوقع أن يظهر ترامب عبر الفيديو من ناديه مار-آ-لاجو في بالم بيتش بفلوريدا، وسيتاح له الفرصة للتحدث. وقد هاجم هذه القضية، التي تعد الوحيدة من بين أربع قضايا جنائية وجهت إليه اتهامات والتي وصلت إلى المحكمة وربما هي الوحيدة التي ستصل إليها.