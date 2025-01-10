احذر من عدم شرب الماء طوال اليوم في الشتاء.. أضرار لا تتوقعها

الماء أصل الحياة ، وذكر في القرآن الكريم "وجعلنا من الماء كل شئ حي " أي أن الماء يمثل لجسم الإنسان نسبة كبيرة من الماء

ويمكن أن يؤدي عدم شرب الماء ليوم كامل إلى الجفاف، ما يعطل عدد من حركة ووظائف الجسم، ويسبب أعراض الإرهاق و التعب إلى إجهاد الأعضاء .

ووفقا لما نشره موقع"OnlyMyHealth"، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم بصورة دائمة يحسن الصحة العامة، ويلعب الماء دور حيوي في وظائف الجسم المختلفة، والابتعاد عن شرب الماء طوال اليوم يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية صعبة .

فيما يلي توضيح عن ما يحدث عند عدم شرب الماء ليوم كامل

1. الأعراض الأولي للجفاف

في الغالي ما تكون العلامات الأولى للجفاف غير ظاهرة ، لكنها قد تحدث سريعا عن طريق أعراض مثل الصداع وإرهاق وجفاف في الفم، يمكن أن يسبب الدوخة وانخفاض اليقظة والتعب ، ومع ذلك، قد يؤدي الجفاف الشديد إلى الارتباك وسرعة ضربات القلب .

2. الإمساك

يؤثر على الهضم ويعطل حركة الامعاء ، هناك مستقبلات للماء في القولون تعمل على تجميع الماء من الجسم لجعل البراز أكثر سهولة ، بدون شرب الماء، يصبح البراز متعثر وأكثر صعوبة في الإخراج ، الإمساك يمكن أن يحدث مصحوب بألم وتشنجات في البطن، يؤدي هذا صعوبة في عملية الهضم بالإضافة الي الانتفاخ وعدم الراحة، مما يؤثر بصورة أكبر على طاقتك الجسمانية .

3. صحة الجلد

يظهر الجفاف على بشرتك خاصة في الشتاء ، تبدو البشرة جافة وأقل مرونة، والجفاف والحكة وعدم تناسق البشرة من النتائج الشائعة للجفاف، كما تصبح التجاعيد أكثر انتشار ، ولا يحافظ الترطيب على نضارة بشرتك بل يدعمها ويحميها من الأضرار .

4. الأداء المعرفي والجسدي

يؤثر نقص المياه بصورة مباشرة على الدماغ والجسم، وتعاني الوظائف الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز واليقظة، حتى مع الجفاف البسيط ، الجفاف يضعف التركيز والوظائف الإدراكية، مما يجعل المهام اليومية أكثر صعوبة.

يتأثر الأداء البدني ، فالجفاف يخفض من القدرة على التحمل، ويزيد من التعب، ويعطل قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، وقد يؤدي هذا المزيج إلى جعل الأنشطة البسيطة مرهقة.

5. مخاطر خطيرة طويلة الأمد

إذا استمر الجفاف، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة ، منها زيادة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وإجهاد الأعضاء، كما يمكن أن يؤثر الجفاف المزمن على الكلى والقلب، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء.

والجفاف يؤثر على توازن السوائل والوظائف الجسدية مثل كفاءة القلب والأوعية الدموية وتنظيم درجة الحرارة .

استمرار الجسم رطب

للوقاية من الجفاف، حاول شرب الماء بصورة مستمرة طوال اليوم، راقب لون البول كاختبار بسيط لترطيب الجسم، يجب أن يكون أصفر فاتح. أدخل الفواكه الغنية بالماء والخضروات مثل البطيخ والكانتالوب والبرتقال في نظامك الغذائي.

في حالات الجفاف الشديد، قد تكون المحاليل الكهربية ضرورية لاستعادة توازن السوائل بشكل فعال.

لا يحدد دور الماء على إرواء العطش ، بل إنه ضروري لصحة الجسم ووظائفه بشكل عام.

من الأفضل شرب الماء باستمرار حتي لو انت لا تحتاج لشرب الماء وذلك لترطيب جسمك حتي لا يعطل عمليات الجسم عن النشاط والحركة ، مما يجعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة ويؤثر على صحتك العامة، والأكثر من ذلك، أن هذا الإهمال البسيط سيظهر على المدى الطويل، مما يسبب اضطرابات في جسمك و صحتك.