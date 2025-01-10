رسميًا.. محمد صلاح يخسر جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

خسر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر 2024.

محمد صلاح كان ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب 7 لاعبين، على رأسهم زميله ترينت ألكسندر أرنولد، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل المتألق في الفترة الأخيرة.

شارك صلاح في 6 مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 آخرين، كما قاد ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

كان محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر 2024، كما كان يأمل التتويج بجائزة لاعب شهر ديسمبر لتحقيق إنجاز تاريخي، وهو حصد الجائزة للمرة السابعة في تاريخه، ومعادلة رقم هاري كين وسيرجيو أجويرو أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة.

إيزاك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر

تفوق إيزاك على صلاح، وحصل على الجائزة، بعدما خاض 6 مباريات، أحرز بها 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وحصد ألكسندر إيزاك الجائزة، متفوقًا على كل من، محمد صلاح - ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، جاكوب ميرفي (نيوكاسل يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)، أنتوني روبنسون (فولهام)، ديان هويسين (بورنموث).