افتتاح مسجد الحميد المجيد بمدينة البصيلية بأدفو



أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أشرف فكرى بإفتتاح مسجد الحميد المجيد بقرية المعمارية بالبصيلية بحرى التابعة لمركز إدفو ، وذلك برفقة الشيخ عبد الله عرجون رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية بمديرية الأوقاف بمساحة 96 م2 ، والذى تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له بالجهود الذاتية بتكلفة مليون و 350 ألف جنيه .

إفتتاح مسجد الحميد المجيد بمدينة البصيلية بادفو

وصول المساجد الجديدة إلى 180 مسجد حتي الآن

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 180 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

1000169531

1000169532