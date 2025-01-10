شهداء وجرحى فلسطينيون في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في قصف للطيران الحربي على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 15 فلسطينيا، بينهم سيدة، من بلدة قباطية جنوب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين خلال العملية العسكرية المستمرة في بلدة قباطية، واعتقلت 15 فلسطينيا بينهم سيدة، فيما يستمر انتشار جنود الاحتلال في أحياء البلدة وشوارعها، وسط إطلاق نار واندلاع اشتباكات عنيفة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، بعد اكتشاف قوات خاصة إسرائيلية في سهل البلدة ومحاصرتها منزلًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدات بيت أولا والظاهرية والسموع زخلة المية قرب بلدة يطا في محافظة الخليل، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا.

وداهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في قريتي طلوزة والباذان شمال نابلس، وأجرت تحقيقا ميدانيا في المنطقة.

