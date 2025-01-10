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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة بحي الصداقة الجديد للقضاء على العشوائية بأسوان

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة بحى الصداقة الجديدة
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شهد حى الصداقة الجديد بمدينة أسوان، تنظيم حملة مكبرة بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ إستهدفت إزالة العديد من الأكشاك المخالفة، والتى تمت إقامتها بدون سند قانونى أو ترخيص رسمى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وتم أيضاً إزالة البروز للمحلات المخالفة ، ورفع الإشغالات بطول الطريق من أجل تحقيق التوسعة اللازمة له ، وإتاحة المجال أمام المركبات والسيارات والمشاه للتحرك بسهولة وحرية كاملة .

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة بحى الصداقة الجديد للقضاء على العشوائية بأسوان 

كما تم رفع تراكمات أعمال الإزالة ، وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية برئاسة إبراهيم سليمان ، ونواب رئيس المدينة ، وبالتعاون مع شرطة المرافق بمشاركة الرائد عبد الرحيم موسى وكيل الإدارة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

عدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل مدينة أسوان

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية ، وخاصة مع صدور قرار للمحافظ يؤكد فيه على عدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل مدينة أسوان مع التصدى بحزم للمخالفين والمتعدين .

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