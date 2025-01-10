مكتبة القاهرة الكبرى تناقش تكوين الهوية المصرية

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، مساء امس الخميس، ندوة ثقافيـة بعنـوان تكــوين الهـوية المصـرية، بحضور الدكتورعماد أبو غازي وزير الثقافة المصري الأسبق، وقدم اللقاء الدكتور خالد الخميسي رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة الكبرى وأدارت الحوار الدكتورة أمنية عامر أستاذ الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة.

تناول اللقاء الإجابات حول تساؤلات تكوين الهوية الوطنية المصرية من خلال عرض تاريخ نشأة الحضارة المصرية منذ بداياتها وتطورها عبر العصور مع اختلاف تلك العصور بداية من العصر الحجري حتى بداية عصر الثورة الزراعية فى مصر القديمة من خلال الكشوف الأثرية والتطورات الحضارية حتى ظهور الشكل الأول للدولة ، فمن خلال تلك التطورات الحضارية تكونت أبرز الثقافات التى أثرت بشكل واضح وكبير فى تكوين الهوية الوطنية المصرية.

كذلك أشار اللقاء إلى تعريف الهوية الوطنية، حيث عرّفها بأنها هى مجموعة الخصائص والسمات التى تتميز بها الشخصية المصرية وتظهر وتُترجم إلى روح الانتماء الوطني حيث لها دورها الكبير فى رفع شأن الأمة وازدهارها، وبدون تلك الروح تفقد الأمم هويتها ووجودها وأهميتها، والهوية الوطنية المصرية قديمة ومتأصلة ترجع نشأتها منذ تأسيس الحضارة المصرية قديما وتطورت وتأصلت بشكل كبير وواضح حتى عصرنا الحديث.