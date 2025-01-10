دفاع النواب: زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية تبني جسور الثقة مع قادة المستقبل

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الأكاديمية العسكرية المصرية ، مؤكداً بأن هذه الزيارات رسالة كبيرة ومؤثرة في نفوس طلبة الأكاديمية لأنها تبني جسور الثقة والمحبة بين الرئيس وأبنائه قادة المستقبل.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، بأن كلمات الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية تبرهن علي الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصريه والتي تؤكد علي الحفاظ علي مقدرات الوطن، من خلال الوعي بالاخطار والتحديات ، مشيداً بحث الرئيس للطلبة علي الاطلاع علي الأحداث داخليا و خارجياً ، الذي يساهم في تشكيل فرد مقاتل واعٍ مطلع ، قادر علي مواجهة التحديات.

وشدد إبراهيم المصري بأن حديث الرئيس السيسي يعزز التلاحم بين أبنائه ، ويعمل علي بناء انسان مصري صلب، وان كلمات الرئيس، ستكون دافع كبير لهم لبذل المزيد من الجهد التفاني في خدمه هذا الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد فجر اليوم الجمعة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته لطابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقي الرئيس السيسى كلمة للطلبة، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.