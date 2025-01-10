تعليمات ومحظورات في امتحانات الفصل الدراسي الأول بدمياط

قام ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية على العديد من لجان الامتحانات بمدارس المحافظة، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المدارس قد أعلنت أرقام جلوس الطلاب، كما تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية، وتم تكليف المراقبين والملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.

وأصدر وكيل الوزارة مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب، من بينها: الحضور بالزي المدرسي الرسمي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة ومراجعة جداول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.

كما انه ممنوع تمامًا إدخال الهواتف المحمولة إلى اللجان.

كما تشمل استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في الإجابة و الالتزام بالهدوء وعدم إثارة أي نوع من الشغب.

كما شدد على التأكد من كتابة البيانات بدقة على ورقة الإجابة بالإضافة إلى انه ممنوع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من هذه التعليمات هو ضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مما يساهم في تحقيق نتائج عادلة لجميع الطلاب.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط بجميع الطلاب بالالتزام بهذه التعليمات والتركيز على الاستذكار الجيد لتحقيق أفضل النتائج.