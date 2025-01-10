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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي عن أحداث المنطقة: التوازن والتسامح لا يعني عدم المقدرة.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التوازن والتسامح لا يعني عدم المقدرة، بل على العكس، فكلما ازدادت قدرة الإنسان على التسامح زاد توازنه ومعرفته وتواضعه، مشيرا إلى أن هناك تطورات كثيرة تحدث في منطقة الشرق الأوسط سواء أحداث الحرب في غزة أو التطورات الموجودة على حدود مصر أو على مستوى المنطقة.

أضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعينا إلى أن نكون دائما على درجة عالية من الفهم والوعي ثم الاستعداد.

وأكد الرئيس السيسي  أهمية الفهم والوعي بكل التطورات الجارية، إذ من الصعب اكتسابهما بدون العمل الشاق.

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