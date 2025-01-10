عمرو مصيلحي يستقبل رئيس مكتب NBA مصر ويبحث سبل التعاون لتطوير كرة السلة

استقبل عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مكتب NBA Africa ، ورئيس مكتب NBA مصر، في مقر الاتحاد المصري لكرة السلة.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري لكرة السلة، ومكتب NBA مصر، خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير كرة السلة المصرية بالشكل الأمثل، والذي يعيد قوة اللعبة على المستوى القاري والعالمي.

وأشاد عمرو مصيلحي بدور مكتب NBA مصر، خلال الفترة الماضية، والفعاليات التي يدشنها من أجل تطوير اللعبة والمساهمة في انتشارها وزيادة قاعدة ممارسيها.

وقال مصيلحي إن اتحاد كرة السلة سعيد بالتعاون مع NBA مصر و NBA AFRICA، ويتطلع لتدشين العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة في المستقبل، وهو الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على ممارسي كرة السلة المصرية واللعبة بشكل عام.

ومن جهته، هنأ المهندس محمد عبد المطلب الأستاذ عمرو مصيلحي، بانتخابه رئيساً لاتحاد كرة السلة، متمنياً له التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وكل مجلس إدارته الذي حظى بثقة الجمعية العمومية.

وأكد عبد المطلب أن مكتب NBA مصر و NBA AFRICA ، يتطلعان خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة التعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، وتدشين العديد من النشاطات التي تخدم اللعبة وممارسيها بالشكل الأمثل.