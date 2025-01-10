"الصناعات الهندسية" تتفقد ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتجاز بخبرات أسبانية

شكلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وفدا برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة لزيارة ثاني مصنع لإنتاج محابس البوتجاز في مصر وهو مصنع كويرسي مصر وهو واحد من ضمن 9 مصانع تمتلكها الشركة الإسبانية حول العالم في تركيا ومصر و إيطاليا وإسبانيا وغيرها.

ضم الوفد الذي شكلته الغرفة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية ومحمد صفوت مدير مصنع صمامات abd والمهندس أحمد فرج مدير قطاع الجودة بنفس المصنع و المهندس محمد صلاح العربي ممثلا عن مجموعة العربي و الدكتور مصطفى مدني خبير استشارى مواصفات وجودة وكان في استقبالهم بالمصنع بمدينة العاشر من رمضان استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كوبرسي.

ومن جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من الزيارة هو التعرف على خطوط إنتاج المصنع و جودة المنتج و تعريف مصنعي البوتجاز في مصر بهذا المصنع فبعد أن كنا نستورد منه محابس أمان أصبح المصنع موجودا في مصر و يصنع المحابس محليا.

واوضح المهندس، أنه لمس دقة في العمل و شاهد خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الانتاج محكمة بدقة وناشد بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي و فتح فرص للتصدير وتوفير عملة صعبة.

فيما اوضح استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع كويرسي، ان مصر بلد الفرص الواعدة وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الاحانب و نحن قررنا فتح هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من اهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتك إلى قلب السوق الأفريقية كمادات صناعة البوتجاز في مصر قوية و تحتاج إلى ملايين محابس الامان سنويا.

وأوضح أن مصنع كوبرسي في مصر يستهدف انتاج 2.5 مليون محبس بوتجاز سنويا و يعمل حاليا خط إنتاج من ضمن ٤ خطوط انتاج تعمل على تجهيزها في أسرع و قت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية ٢٠٢٥.

وأوضح المهندس حسن مبروك أن مصر تحتاج حاليا إلى ٤ مصانع لإنتاج محابس البوتجاز يوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى ٢ آخرين لان احتياج السوق المصري من المحابس سنويا يصل إلى ٢٠ مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري.

وأشار إلى اهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر و هذا التواجد حاليا هو لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل و اعداد بنية تحتية قوية.

ونوه المهندس حسن مبروك إلى أن صناعة البوتحاز في مصر من الصناعات القوية و المتميزة فهي تغطي السوق المصري و يمثل نسبة التصدير من جملة الانتاج حوالي 30%.