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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق معسكر منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

منتخب 2005
منتخب 2005
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انطلق اليوم الجمعة، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن أسامة نبيه في إطار برنامج الاعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في ابريل المقبل بكوت ديفوار.

خاض اللاعبون المران الأول بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال وأحمد منشاوى وأحمد محمد جابر وعمر هشام في حراسة المرمى، وأحمد عابدين ومعتز محمد وأحمد مجدى وأحمد عبد العزيز واياد صلاح وعبد الله بوستنجى وزياد خالد ومحمد نبيه ومحمد إبراهيم ومروان حجى ويوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير ومهاب سامى ومحمود لبيب ومحمد عبد المنعم وعبد العزيز سعيد وأحمد كباكا وسيف الدين عصام وأحمد خضرى ويحيى هشام وعمر وائل وإبراهيم عادل وأحمد وحيد ومحمد عماد ومصطفى عكاشة وخالد ربيع ومروان محمود ومحمد السيد وسيف عادل وعمر ياسر وهادى عامر وحامد عبد الله وعمار ياسر ومحمد رأفت ومحمد عبد الناصر ومحمد عبد الله وأحمد أبو الفتح وعلى إيهاب وعمر أسامة ومحمد زعلوك ومهند محمد وعمر فتحى عمورى وكريم سعيد وأدهم علاء وأيمن أمير وكريم توفيق.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب ، أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للآداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي و عباس حسنين أخصائي تدليك.

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منتخب 2005 انطلاق معسكره