"الزراعة" تستعرض إنجازات قطاع استصلاح الأراضى خلال ديسمبر 2024

أصدر قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بحصاد أنشتطه المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي وقال المهندس محمد حسين رئيس القطاع أن التقرير تضمن جهود ونشاط القطاع في مجال منع التعديات على الأراضى الزراعية وتطهير المساقى والمراوي وتطوير الجمعيات وتنظيم الندوات الإرشادية وتوزيع وحوكمة الاسمدة

أولا التعديات:

تم الحفاظ علي رقم صفر تعديات وذلك من خلال تنفيذ إزالات في المهد ومنع التعدي وبيانتها كالاتي:-(٨١)حاله ازاله في المهد تقدر (٨٢٦٤)متر.

ثانياً الإرشاد:

تم عقد عدد (٣٧ ) ندوه إرشادية خلال شهر ديسمبر مابين ندوات ارشاديه وزيارات حقليه وميدانيه لمحاصيل الطماطم والفاصوليا وبنجر السكر والفول والقمح.

ومن ضمن موضوع الندوات الارشاديه:

-ندوات ارشادية عن تحسين إدارة النظم الزراعية والموارد والتوصيات الزراعيه لمحصول القمح مع اهميه تدوير المخلفات الزراعيه للتكييف مع التغيرات المناخيه وطرق ومواعيد الري .

- ⁠ندوات ارشاديه عن تربيه وصحه الحيوان والانتاج الحيواني وتربيه المواشي.

- عقد دورات تدريبية لتعاونيات الجمعيه المركزيه لمده (٥)ايام بمراقبه بنجر السكر في مجالات مختلفه من ضمنها مكافحه الحشائش والاستخدام الامن للمبيدات وتطوير العمل بالجمعيات الزراعيه.

ثالثاً تطوير الجمعيات:

تم تطوير عدد (٨) جمعيه خلال شهر ديسمبر من جمعيات استصلاح الاراضي والاراضي المستصلحه بمراقبات التنمية.

رابعا تطهير المساقي والمصارف :-

تم تطهير المساقي والمصارف الخاصه بطول (٤٥٠)كيلو و (٧١٧)متر من المساقي والمصارف الخاصه بالأراضي الجديده.

خامساً الاسمده:

يتم توفير الاسمده لجمعيات الاستصلاح .

- حيث بلغ رصيد أول المده (٩٠٣٤,٥٥) طن

- والوارد خلال شهر ديسمبر (٤٢٣٥٠) طن

سادسا لجان بحث مخالفات الخريجين والمنتفعين :-

تم عقد عدد (٦)جلسات بحث مخالفات المنتفعين وتقنين الأوضاع برئاسه السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدوله وذلك بمراقبات كفر الشيخ واسماعيليه والفيوم تم عرض عدد (٢٢٥)حاله

منهم (٢٠٢ ) حاله تقنين اوضاع.

سابعاً الانشطه التعاونية:

تم عقد (١٢٤) جمعيه عموميه عاديه مابين جمعيات مركزيه وجمعيات مشتركه وجمعيات محليه للأراضي المستصلحة.

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