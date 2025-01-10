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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نادي السينما المستقلة يستضيف 3 أفلام في سينما الهناجر.. غدا

فيلم روح كعب عالي
فيلم روح كعب عالي
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يُقام في السادسة مساء غد السبت، لقاء جديد لنادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم عرض 3 أفلام مميزة تتناول قضايا اجتماعية هامة، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم شباب السينمائيين.

ومن المقرر أن يتم عرض كلا من الفيلم الروائي القصير "روح كعب عالي" للمخرج يوسف سليمان، ويلقي الفيلم الضوء على قضية العنف ضد المرأة، ويستعرض تأثيرها على حياة النساء والمجتمع، والفيلم الروائي القصير "وحيد في المدينة" للمخرج محمد مبارك،
الذي يتناول الفيلم فكرة الانطواء التي يعيشها أحد الشباب، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية.

هذا بالإضافة إلى الفيلم التسجيلي "أجمل شارع في مصر" للمخرج إسلام إسماعيل، الذي يحكي قصة مجموعة من الشباب من حي شعبي، يسعون لتحدي الصعوبات وتنفيذ مشروعهم رغم التحديات التي تواجههم.

ويعقب عرض الأفلام ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي. 

يشار إلى أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

ويعد نادي السينما المستقلة منصة تجمع عشاق السينما والمبدعين لعرض أعمالهم ومناقشة قضايا مجتمعية وفنية هامة، في أجواء حوارية بناءة.

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