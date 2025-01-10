الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٩ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس، كما ترأس "فاروق"، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.

كما بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببرقية تهنئة للاخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وغادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

فيما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراض الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية من وجود أصناف بطاطس ارجوانية بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، كما أصدرت الوزارة، العدد ٢٥ من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يناير ٢٠٢٥، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان.

وأصدر مركز بحوث الصحراء تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله، كما استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج الوطني للتشجير-المركز الوطني للغطاء النباتي لمكافحة التصحر بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون والاستفادة من خبرات المركز في المجالات المشتركة، كما استقبل أيضا وفدًا من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا، المملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

فيما واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي حيث تم خلال شهر ديسمبر تنفيذ نحو ( 2952) نشاط إرشادى متنوع، كذلك أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن توقيع مذكرة تعاون مشترك بين معهد بحوث وقاية النباتات و معهد بيناكي فايتوباثولوجيكال للصحة النباتية بدولة اليونان.

واستعرضت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرا أبرزت من خلاله إنجازات وجهود وأنشطة الهيئة خلال عام 2024 في مجال التفتيش والرقابة والتحصين والقوافل والخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ومكافحة الامراض والتدريب وبناء القدرات، كما بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بإرسال لجان المرور على زراعات القمح في قرى مراكز محافظات الجمهورية ولقاء المزارعين ومعاينة الزراعات والتوجيه بالتوعية بعمليات المكافحة السليمة.

وأُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي حيث تم إصدار 1646 ترخيصا لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، كذلك قام اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس ادارة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بتفقد زراعات الاتحاد بالصوب بمنطقة قها حيث تم زراعة 35 صوبة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، كما شكل الاتحاد، الهيكل الإداري للمجلس النوعي للزيتون واختيار المنسق العام للمجلس الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية.

بينما أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة بتاريخ 1 يناير 2025، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.

وقام الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية بزيارة تفقدية إلى مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا للاطلاع علي المنشآت و المرافق وخطوط الانتاج تحت الانشاء وذلك تمهيدا لافتتاحه، كما أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، انتهاء مجموعة الصحة والسلامة المهنية بالمعمل من تعقيم أقسام المعمل المختلفة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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