لاهوت اكسبلورنيشنز تحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من ماجستير الإدارة المسيحية

تحتفل كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية بتخريج الدفعة الثامنة للدارسين بأكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية والحاصلين علي ماجستير الإدارة Chritian MBA

وصرح الدكتور فيليب فرج ، مؤسس أكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية ، ان حفل تخرج الدفعة الثامنة يقام علي مسرح سان جورج بمصر الجديدة ، الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ١٧ يناير المقبل ،بحضور الدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا ، والدكتور القس جون سامى رئيس مجلس الامناء والمهندس أمير سامي المنسق الأكاديمي للكلية ، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والنواب والرعاة والصحفيين والإعلاميين .

وأضاف الدكتور فيليب فرج : ان أكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية تمنح درجة الماجستير في الإدارة المسيحية Christian MBA ، وقد بدأنا فاعليات الدفعة رقم 13 من ماجستير الإدارة المسيحية بمقر اكسبلورنيشنز بمصر الجديدة ، وسوف نبدأ الدفعة رقم 14 يوم 15 فبراير المقبل بنظام " اونلاين " .

من المعروف ان للكلية 17 فرع منتشرين في عشرة محافظات داخل مصر ، ولها ثماني فروع في الوطن العربي وأوروبا للناطقين باللغة العربية ، في هولندا ، السويد ، وألمانيا ، وتركيا ، والعراق ، وتركيا ، وكندا ، واستراليا ، والكلية منتشرة داخل نحو 50 دولة حول العالم ومركزها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تأسست عام 1989 والكلية تعمل في مصر منذ عام 2009 ، وتخدم بالشراكة مع مجمع المثال المسيحي ، ومعتمدة ممن رئاسة الطائفة الإنجيلية والتي يرأسها الدكتور القس أندريه في 21 نوفمبر 2017 لقرار المجلس الإنجيلي العام رقم 1932ومؤسس الكلية ومديرها حول العالم د. راسل ستيورات آدامز .

وشعار الكلية " ندرب قادة للتأثير في بلادهم "