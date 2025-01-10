"الزراعة" تستعرض إنجازات معهد التناسليات خلال عام 2024

أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية تقريرا يتضمن حصاد أنشطته خلال عام 2024.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمزارعين والمربين وخاصة الصغار منهم وفي جميع المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية.

وأضاف ان اجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية خلال هذا العام الماضي بلغ ١٨٠ قافلة تم تنفيذها في عدد ١٩٥ قرية من القري الأكثر احتياجا في ٢٠ محافظة شملت محافظات الصعيد و الدلتا وكذلك المحافظات الحدودية.

• محافظات الصعيد وهي الفيوم - بني سويف - المنيا – اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر – أسوان - الجيزة.

• محافظات الدلتا وهي، دمياط - المنوفية - الغربية –البحيرة – القليوبية – الشرقية – الإسكندرية - الدقهلية – كفر الشيخ.

• المحافظات الحدودية وهي، جنوب سيناء – شمال سيناء و ومرسي مطروح و اسوان وقامت هذه القوافل بفحص عدد ١٣٢٧٧١ حيوانا لعدد ٥٤٩٩٤ مستفيدا من صغار الفلاحين، مشيرا الى ان الدورات التدريبية في المحافظات المختلفة من خلال هذه القوافل بلغ ٣٢ دورة تدريبية متخصصة في الرعاية التناسلية و التلقيح الاصطناعي و علاج العجول الرضيعة و تشخيص وعلاج التهابات الضرع وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات عدد ٥٨٥ طبيبا بيطريا، وأن اجمالي عدد الندوات الارشادية من خلال القوافل البيطرية عدد ١٨١ ندوة كما بلغ عدد المستفيدين من صغار الفلاحين والمرشدين الزراعيين والمرشدين البيطريين عدد ٥٤٣٠ مستفيدا كما بلغ اجمالي عدد النشرات الارشادية التي تم توزيعها خلال القوافل البيطرية عدد ١٣ نشرة ارشادية باللغة العربية البسيطة بالإضافة الي الرسوم التوضيحية و قد تم توزيعها علي عدد ٢٠٠ مستفيد من الافلاحين اللذين يجيدون القراءة او أبنائهم المتعلمين و كذلك المرشدين الزراعيين و البيطريين.

وأضاف "فاضل" انه خلال 2024 تم انتاج عدد ٣٥٥٧٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الابقار المتميزة في انتاج الالبان و اللحوم من سلالات (الهوليشتين - البرون سويس- السمينتال- الانجص) وانتاج عدد ١٨٥٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس المصري المتميزة في انتاج الالبان كما تم انتاج عدد ٤٩٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الجاموس الإيطالي الخليط المتميزة في انتاج الالبان وكذلك انتاج عدد ٣٦٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق اغنام الدربر و العساف و البرقي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة و المرغوبة للمستهلك المصري وايضا عدد ٢٠٠ قصيبة سائل منوي من طلائق الماعز البور و الزريبي المتميزة في معدلات تحويل اللحوم عالية الجودة والمرغوبة للمستهلك المصري.

وأوضح "فاضل" ان المعهد ساهم بدور فاعل في المشروع القومي لتحسين السلالات المحلية عن طريق التوسع في تطبيق التلقيح الاصطناعي باستخدام سائل منوي متميز في تحقيق زبادة نسبية في انتاج الالبان و اللحوم حيث تم اجراء التلقيح الإصطناعى الاصطناعي لعدد ٩٤٨٢ بقرة و ٢٦٤٥ جاموسة و عدد ٦٠٠ نعجة و١٥٠ ماعزة كما تم تطبيق عمليات نقل الاجنة في الأغنام والابقار، وفحص ٤٠ رسالة سائل منوي واردة من أوروبا و كندا و أمريكا ضد الأمراض التناسلية لحماية الثروة الحيوانية من الامراض الوافدة التي تنتقل من خلال قصيبات الساءل المنوي المجمد، واجراء التحاليل المعملية لتشخيص الامراض التناسلية للحيونات المستوردة داخل المحاجر المصرية لعدد ٥٢٠٠ عجلة هولشتين عشار وعدد ٢٧٠٠ عجلة هولشتين للتربية وعدد ٤٩٠٣٠٠ عجل تسمين و الذي يساهم حماية البلاد من الامراض الوافدة.

وأوضح التقرير انه تم القيام بعدد ٤٨٠ زيارة ميدانية لمزارع الإنتاج الحيواني المختلفة في جمهورية مصر العربية وذلك لتقييم الحالة التناسلية لهذه المزارع و كذلك لتشخيص مسببات الإجهاض و ضعف الخصوبة و مشاكل العجول الرضيعه و التهابات الضرع والحوافر و وضع برامج العلاج و التوصيات الوقائية المناسبة وكذلك متابعه النتائج علي ارض الواقع وفحص تنكات اللبن للتأكد من سلامة للتأكد من سلامة الضرع و كذلك لمعرفة الميكروبات المختلفة بالمزارع من حيث الكم و الكيف للتأكد من سلامة القطيع و كذلك طرق الحليب السليمة وتقييم مسببات التهاب الضرع فى الحيوانات الحلابة بالمزارع المختلفة ووضع الاساليب الحديثة فى العلاج وخاصة مشكلة التجبن الكحولى وكذلك الاشراف الدوري علي مراكز التلقيح الاصطناعي المختلفة بجمهورية مصر العربية (العباسية – سخا – العامرية – بنى سويف) مرة كل ثلاثة شهور لمتابعة طرق تجميد وحفظ السائل المنوى و اجراء الفحص الدوري للطلائق في هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية وكذلك الفحص الدوري لقصيبات المنوي المنتجه من هذه المراكز لضمان خلوها من الأمراض التناسلية.

وأشار إلى أن المعهد شارك فى مشروع تطوير مركز التلقيح الإصطناعى بسوهاج و الذي يعتبر إضافة قوية لمنظومة انتاج الساءل المنوي في مصر و إضافة أيضا للمشروع القومي لتحسين السلالات المحلية، بالإضافة الى التعاون مع مزرعه الزهراء لتقييم الخيول العربيه تناسلياً ووضع خطط التلقيح و التربية بالمحطة، والتعاون مع جمعية الامبا (جمعية منتجي الألبان المصرية) عن طريق الندوات الارشادية و الزيارات الميدانية للمزارع التابعة للجمعية من خلال بروتوكول تعاون بين المعهد و الجمعية يشمل تقديم جميع خدمات المعهد للمزارع التابعه للجمعية مقابل الرسوم المتفق عليها في البروتوكول.

ولفت إلى التعاون مع قطاع الامن الغذائى التابع للقوات المسلحه فى تطوير الاداء التناسلى للقطعان الحلابه بالمزارع المختلفة التي يمتلكها القطاع.

كما شارك المعهد في ورشة عمل في سلطنة عمان بعنوان”ورشة عمل مجلس تصدير الالبان و الاجبان الامريكية في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا حول الانظمة التنظيمية لقطاع الالبان و الاجبان الامريكية‟.

وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في القطعان عالية الادرار في مصر بالتعاون مع جامعة سيفا للتدريب بحضور ما يزيد عن ٧٥ متدرب من مصر و الأردن و المملكة العربية السعودية و الامارات و سلطنة عمان.

بالإضافة إلى تدريب عدد ٤١ مبعوثا من ١١ دولة افريقية لمدة ٣ أيام بالمعهد علي استخدام الموجات فوق الصوتية في الرعاية التناسلية في حيوانات المزرعة، و تنفيذ ورشة عمل علي انتاج الاجنه خارج الرحم في الابقار و الجاموس و كذلك علي الاخصاب المجهري في الخيول و ذلك بحضور خبراء من البرازيل و الولايات المتحدة الامريكية هولاندا و المكسيك.

وأشار إلى تجديد اعتماد عدد ١٥ اختبارات معملي لتشخيص الامراض التناسلية الفيروسية و البكتيرية وفقا للمواصفة ١٧٠٢٥ من قبل الايجاك، وتجديد اعتماد مركز التدريب بالمعهد من قبل الايجاك وفقا للمواصفة ٢١٠٠١، وتجديد منضومة الإدارة بالمعهد من قبل الايجاك وفقا للمواصفة ٩٠٠١، واعتماد المعهد من قبل منظمة الكوميسا في مجال تشخيص الامراض التناسلية كمعمل ستالايت لاب لجميع الدول الافريقية الأعضاء بالمنظمه.

وأكد التقرير، انه تم ترشيح المعهد من قبل اللجنه البيولووجية للمنضمه العالمية للصحة الحيوانية لاعتماد المعهد من قبل المنظمة العالمية للصحة االحيوانية كمعهد معتمد في الصحة التناسلسة و رعاية المواليد الحديثة و تشخيص وعلاج امراض الضرع في الحيوانات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وتطوير معامل قسم بحوث التلقيح الاصطناعي بالمعهد حيث تم تطوير عدد ٥ معامل خاصة بتقييم السائل المنوي وتجميد السائل المنوي و بيولوجيا السائل المنوي و الاخصاب المعملي و الحقن المجهري، وتطوير قاعة الاجتماعات و التدريب الرئيسية بالمعهد، وتطوير و رفع كفاءة مزرعة التجارب البحثية التدريبية بالعهد.

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