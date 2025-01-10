YouTube Music يختبر ميزة قياس حديثة للفنانين لتقدير حجم شهرتهم

يعمل YouTube Music على تطبيق ميزة جديدة لقياس مدى تواجد الفنانين على منصتهم، والتي تسمح لهم تقدير عدد المستخدمين على مستوى العالم الذين شاهدوا المحتوى الخاص بهم أو استمعوا إليه.

ويختبر يوتيوب، الآن مقياس شهري للجمهور، والذي يتم تحديثه بصورة يومية لإظهار العدد الإجمالى من المستمعين والمشاهدين المميزين عن طريق كل التنسيقات في آخر 28 يوما.

ويحسب هذا المقياس عدد المستخدمين المميزين على مستوى العالم خلال الشهر الماضي عبر جميع تنسيقات يوتيوب مثل YouTube وYouTube Music وYouTube Kids ، والذى يشمل الجمهور الشهري المستخدمين الذين شاهدوا أو استمعوا إلي الفيديوهات، بما في ذلك الفيديوهات القصيرة، التي حملها الفنان أو شركته.

وأعلن يوتيوب أن ميزة الجمهور الشهري متوفرة فقط لبعض الفنانين، بينما يستمر البعض الآخر في كشف إجمالي عدد "المشتركين" أثناء مرحلة الاختبار.

وتشترك ميزة المقياس الجديدة في YouTube Music في الكثير من الأشياء مع ميزة Spotify، بما في ذلك أنها يتم تحديثها كل 28 يوما وأنها تعرض "المستمعين شهريا" للفنانين.

في الواقع، ربما كانت خدمة YouTube Music مأخوذة بصورة كبيرة من ميزة "المستمعين الشهريين" في Spotify، على الرغم من أن ميزة الجمهور الشهري الخاصة بها لا تتيح نفس المساحة من المعلومات التي تتيحها خدمة Spotify، على الأقل ليس في بثها التجريبي.