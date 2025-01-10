تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو وصور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما القي الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

ورحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وحثهم علي تحصيل العلم والوعي بالأحداث محلية واقليمية ودولية مؤكدا أن أشرف مهمة لأى إنسان هى حماية وطنة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته أن هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعى والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه لدينا قيم وتقاليد نتعامل بها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة.

ووجه الرئيس حديثة إلى الطلبة قائلا : أنتم الجيل الذي سيتولي حماية مصر ولن نبخل بنظم التعليم حتى يكون الخريج كفأ.

وتابع الرئيس: نواجه ظروف قاسية منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن حرب غزة والظروف التى تمر بحدودنا مؤكدا أنه بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوافقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل.