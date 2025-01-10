السيسي: هناك دراسات ليكون خريج الأكاديمية العسكرية صاحب شخصية متوازنة.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والاحترام إلى طلاب الأكاديمية العسكرية وقال خلال جولته في الاكاديمية فجر اليوم: «إنه كان من الضروري زيارة الأكاديمية، رغم حضور حفل تخرج سابق في الأكاديمية، لكن هذه أول مرة نزور الأكاديمية خلال الأنشطة اليومية والعادية الخاصة بها».

ورحب الرئيس السيسي أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية وعرضتها قناة إكسترا نيوز بدفعة الطلاب الجدد وتمنى لهم التوفيق ولفت إلى أن فترة التدريب المُركز لطلاب الأكاديمية الجدد أو حتى للطلبة القدامى تستمر شهور.. ويجب على الطالب أن يعلم والجميع أن يعلم أن هناك دراسات تجرى من كليات الاجتماع وعلم النفس، ويصمم برنامج التدريب لكي يتخرج الضابط بنجاح من الأكاديمية، ويكون شخصية متوازنة متعلمة قادرة على أداء المهارات المختلفة.

وتابع الرئيس السيسي: «سبب ذكر هذا الكلام، أنه من الممكن ما يراه الطلاب الجدد مختلفًا عما اعتادوا عليه»، ووجه حديث للطلاب قائلًا: «تأكد أن ذلك مصمم لأجلك لكي يساعدك في مهمتك الجديدة».