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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية عسكرية "مموهة" في مناطق روستوف ولينينجراد بروسيا

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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صرح رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندري كوفالينكو، بأن أوكرانيا استهدفت منشآت صناعية عسكرية "مموهة" في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا. ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن المسؤول قوله “تم استهداف منشآت صناعية عسكرية مموهة في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا. تحاول روسيا التمويه على مصانعها الدفاعية وادعاء أنها منشآت مدنية لإخفاء طبيعة إنتاجها الحقيقي. لكننا نعلم كل شيء”.

وبحسب التقارير الإعلامية، اندلعت حرائق في مصانع بروسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة، حيث اشتعلت النيران في منطقة صناعية في جاتشينا، بمنطقة لينينجراد، حيث اشتعل مصنع “للأسيتون”. كما اندلع حريق كبير في منطقة روستوف بمصنع “بلاست فاكتور”.
 

أوكرانيا روسيا روستوف لينينجراد