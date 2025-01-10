زيلينسكي: بريطانيا تنظر إيجابيا لإمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بريطانيا تنظر "بشكل إيجابي" إلى إمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال حديثه مع الصحفيين في إيطاليا، تعليقًا على نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا بصيغة رامشتاين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة/.

وأضاف زيلينسكي أنه يمكن أن تصبح مبادرة حفظ السلام جزءًا من ضمانات الأمن لأوكرانيا، معتبرا أن وجود قوة من بعض الدول "لن يكون كافيًا؛ لكن يمكن أن يكون عنصرًا جادًا في ضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا"، لافتا إلى أنه سيناقش ذلك بالتفصيل مع رئيس الوزراء البريطاني.

وأشار إلى وجود "قرارات جادة للغاية" بين أوكرانيا والمملكة المتحدة، متعهدًا بالكشف عن تفاصيلها لاحقًا، موضحا أن أوكرانيا لا يمكنها الاعتماد فقط على "ضمانات الأمن الأوروبية"، مشيرًا إلى الحاجة إلى ضمانات أمن مشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف: "الضمانات التي نثق بها هي عضوية الناتو، لكن في طريقنا إلى الانضمام إلى التحالف، نحتاج إلى ضمانات أمن من الولايات المتحدة وزملائنا الأوروبيين".

وكان زيلينسكي قد أعرب - سابقًا - عن دعمه لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنشر قوات حفظ سلام على أراضي أوكرانيا، مؤكدًا الحاجة إلى آليات فعالة لتنفيذ هذه المبادرة.

