"لعنة زيكار" و"علماء الطبيعة".. قصور الثقافة تطلق غدا عروض نوادي مسرح كفرالشيخ

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدا السبت، عرضين مسرحيين على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، في انطلاق عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة كفر الشيخ، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتقدم العروض بالمجان للجمهور.

العرض الأول يقام في السادسة مساء بعنوان "لعنة زيكار" إخراج إبراهيم الفقي، وفي الثامنة مساء يقام العرض المسرحي "علماء الطبيعة" إخراج أحمد سمير.

ويشهد يوم الأحد عرضين آخرين هما: "الأفيون" إخراج كيرلس نبيل، وعرض "ولي" إخراج أحمد سلامة.

وتأتي العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمود حامد، إبراهيم المهدي، يحيي صبيح، وليد فتحي، ويعقب العروض ندوات ومناقشات نقدية بمشاركة المخرج محمد الزيني، والكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي.

عروض نوادي مسرح كفر الشيخ تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال الموسم المسرحي الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.