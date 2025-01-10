السيسي: بالجهد والصبر والعمل نواجه التحديات الداخلية والخارجية

رحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تواجه منذ أربع سنوات ظروفًا قاسية بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن حرب غزة والظروف التى تمر بحدودنا.

وأكد الرئيس السيسي أنه بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوفقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الاكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما القي الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية .

وتابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة، مؤكدا أنه بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوافقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل.