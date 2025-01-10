7 نصائح مفيدة لتحسين ورفع كفاءة حالتك المزاجية

يتعرض الكثير من الأشخاص في حياته اليومية لمواقف حزينة أو سماع خبر سيئ؛ ما يؤثر علي حالته النفسية وربما يؤثر على أنشطته وأعماله اليومية مما يتطلب منك محاولة التغلب عليه لممارسة مهام يومك بنشاط وحيوية .

وقد أشار الخبراء وفق موقع "health line" عن عدد من النصائح التي تعمل على تحسين ورفع كفاءة حالتك المزاجية منها ما يلي:

التعرض لضوء الشمس:

يجب التعرض لأشعة الشمس في الصباح ما لاىيقل عن 15 دقيقة فأكثر حتي يحفز إنتاج السيروتونين، بالإضافة الي مزيد من الإندورفين، مما يؤدي الي ضبط كيمياء الدماغ التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية ، حيث يؤدي الضوء الطبيعي على الشعور بمزيد من النشاط والحيوية ، خاصة إذا كنت تجلس في غرفة هادئة الإضاءة.

المشي:

ممارسة رياضة المشي يوميا يعمل علي زيادة تدفق الدم إلى الدماغ يمدك بالطاقة؛ ما يقلل من الشعور بالتعب والخمول.

كما يمكن أن يخفض مستوى هرمونات التوتر في جسمك ويحفز إطلاق الإندورفين، وهي الهرمونات التي يمكن أن تخفف من التوتر والقلق وعدم الراحة.

التجول بين الطبيعة:

التجول في الحدائق والمتنزهات يعزز مشاعر السعادة ويخفض من التوتر والقلق ، وقد يعمل علي تحسين قدرتك على التركيز، مما قد يحسن حالتك المزاجية عندما تجد صعوبة في إنجاز العمل لديك .

الضحك:

الضحك عمل مهم من أسباب تخفيف التوتر وجعل الجميع يشعرون بمزيد من النشاط والحيوية وتحسين المزاج للدماغ.

الضحك والفكاهة قد تساعد علي التخلص من بعض التوتر وتركك في حالة ذهنية أكثر مرح سواء مع أسرتك أو داخل العمل .

الروائح العطرية الذكية:

يمكن لحاسة الشم أن تمد بصورة مباشرة مع اللوزة الدماغية، وهي جزء من الدماغ الذي يعمل علي تنظيم المشاعر. ولهذا السبب ما تنشط الروائح الذكية التي تثير الذكريات الإيجابية أو الحنينية في تخفيف التوتر والقلق. قد يساعد الارتباط بين دماغك وحاسة الشم في تفسير سبب قدرة الأشياء ذات الرائحة الطيبة على جعلك تشعر بالسعادة.

الاستماع إلى الموسيقى:

عند سماع الموسيقي الهادئة أو سماع محطة الراديو أو خدمة البث الموسيقي التي تختارها مما يمهد لحالة نفسية جيدة ومزاج رائع.

اتصل بشخص عزيز:

سواء كنت قد نجحت للتواصل في تجاوز يوم طويل ومرهق أو لديك حدث مرهق ، فإن رسالة سريعة من الحب والدعم يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في رفع معنوياتك.