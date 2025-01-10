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الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

قفزة جديدة لأسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية.. شاهد

قفزة جديدة في أسعار
قفزة جديدة في أسعار الذهب
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سجل عيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا، وصعد سعر الجرام الأكثر تداولًا في مصر إلى 3780 جنيهًا خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3760 جنيهًا.

ووصل سعر عيار 24 إلى 4320 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 3240 جنيهًا، بينما تجاوز الجنيه الذهب حاجز 30 ألف جنيه، حيث بلغ 30240 جنيهًا (دون المصنعية).

سجلت أسعار الذهب عالميًا، أداءً أسبوعيًا هو الأقوى منذ نوفمبر، حيث ارتفعت الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 2680 دولارًا، فيما زادت العقود الآجلة بنسبة 0.1% مسجلة 2694.50 دولار.

يرى الخبراء أن صعود أسعار الذهب محليًا يأتي مدفوعًا بتأثر السوق المصرية بالتغيرات العالمية، خاصة مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

 

https://youtube.com/shorts/L_5ATKrAvXk

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