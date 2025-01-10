برلمانية لبنانية: انتخاب الرئيس جوزيف عون نقطة انطلاق لإعادة بناء البلاد

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إن انتخاب العميد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية يعد خطوة مهمة لإعادة بناء لبنان بعد فترة من الشغور الرئاسي الذي أثر بشكل كبير على جميع الجوانب السياسية والإدارية في البلاد، مضيفة أن هذا الانتخاب يُعتبر نقطة الانطلاق نحو تشكيل حكومة فعّالة، وهو أمر أساسي لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار.

أشارت عضو مجلس النواب اللبناني، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، ومنها الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث بلغ الدين العام 90 مليار دولار، وبلغت الخسائر نحو 70 مليار دولار نتيجة الفساد والسرقات، مضيفة أن لبنان يعاني من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتحديات أمنية مثل تهريب الأسلحة والمخدرات، معتبرة هذه المشاكل تحديات ضخمة، بالإضافة إلى الوضع الخدمي المتدهور في البلاد.

أوضحت عضو مجلس النواب اللبناني، أن الرئيس جوزيف عون في خطابه أمس دعا جميع المواطنين إلى توحيد الجهود مع القيادة الجديدة من أجل التقدم بالبلاد، كما شدد على أهمية تحديد السلطة بيد واحدة لتحقيق التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف.