باحثة سياسية: إسرائيل استغلت أحداث 7 أكتوبر في إعادة هيكلة المنطقة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن إسرائيل استغلت السابع من أكتوبر 2023 لإعادة هيكلة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن العدوان على قطاع غزة لن ينتهي حتى تتم هيكلة المنطقة بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة وإسرائيل يسعيان إلى إعادة تشكيل المنطقة لإعادة النفوذ الأمريكي في المنطقة ومصالحها.

وأوضحت الكاتبة والباحثة السياسية، أن عودة النفوذ والمصالح الأمريكية لن يتم إلا باستمرار حالة الحرب، إذ أنه في حال توقفت الحرب الأن ستتوقف جبهة إسناد الحوثيون لقطاع غزة، ولن تعالج قضية الحوثيين.

وأشارت إلى انه تمت معالجة جزئيًا الواقع اللبناني وسوريا التي بات لها وضعًا أخر فيما إيران تخلت عن رغبتها في فتح جبهة مع إسرائيل بينما سيظل قطاع غزة الحلقة الأخيرة حين تتم تسوية كل المشاكل الأمريكية - الإسرائيلية في المنطقة.

