محمد الشناوي يقترب من الشباب السعودي.. تفاصيل العرض

تلقى محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي، عرضًا من نادي الشباب السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد الحارس الدولي مع الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب المقابل المالي.

وكشف مصدر مقرب من «الشناوي»، أن حارس وقائد الأهلي تلقى عرض من نادي الشباب، مؤخرًا، وأبلغ إدارة النادي، خاصةً أنه يحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر، أن «الشناوي» يرغب في الانتقال لنادي الشباب، ولكنه يفضل الرحيل عن طريق الأهلي لتحقيق استفادة مالية رغم نهاية عقده.

وتابع المصدر، أن «الشناوي» سيعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد رمضان، المدير الرياضي، عقب عودة بعثة الفريق من كوت ديفوار لحسم الأمر، وهناك اتجاه للموافقة على رحيل الشناوي سواء بالانتقال النهائي أو تجديد عقده والانتقال على سبيل الإعارة.

وقال المصدر، إن النادي السعودي يرغب في ضم «الشناوي» نهائيًا خلال الميركاتو الشتوي بعد تعثر مفاوضات التعاقد مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد أن كان الخيار الأول للفريق السعودي.