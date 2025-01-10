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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية والقليوبية

ضربات أمنية متلاحقة
ضربات أمنية متلاحقة لمتجرى المواد المخدرة
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تواصل وزارة الداخلية جهودها، لمواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة إستهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

وفي هذا الإطار،  تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومقتل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ"الدقهلية - القليوبية" عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم (أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة) بالإضافة إلى ( 68 قطعة سلاح ناري - عدد كبير من الطلقات المتنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (100 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

100 مليون جنيه المواد المخدرة قطعة سلاح نارى