قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة لحالة تعدٍ فى المهد بمساحة 300 م2 بنطاق حى جنوب، وذلك استكمالاً لسلسلة الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى، وإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة أعمال النظافة العامة، فضلاً عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وجاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورئيس الحى.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.

إزالة التعديات ورفع للإشغالات والتراكمات وتكثيف أعمال النظافة بمدن أسوان وإدفو والبصيلية

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش بقسم الكهرباء على أعمدة الإنارة ، وتم تغطية الأسلاك المكشوفة ببعض الأعمدة بعدد من المناطق والشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين ، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار .

وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين ..

الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحى بالشيخ محمود.

كما تم الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير بقرية الرديسية بحرى بالتنسيق مع شركة السبائك الحديدية بإدفو حيث تم الدفع بلودر الشركة، و٢ جرار بمقطورة لرفع المخلفات بمنطقة العطوانى ، مع رش الأشجار بها، وتم رفع نحو ٦٠ طن من المخلفات ضمن أعمال مبادرة " كلنا أيد واحدة"، وتم كذلك تهذيب الأشجار وتزين ودهان الأعمدة بقرى وادى عبادى والكلح ووادى الصعايدة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بمتابعة أعمال رفع التراكمات بالطرق الرئيسية، علاوة على متابعة الأعمال الجارية بمحطة تنقية المياه بطاقة 20 ألف م3/يوم .

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