ads
الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات ورفع للإشغالات والتراكمات وتكثيف أعمال النظافة بمدن أسوان وإدفو والبصيلية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة لحالة تعدٍ فى المهد بمساحة 300 م2 بنطاق حى جنوب، وذلك استكمالاً لسلسلة الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحقيق الانضباط فى الشارع الأسوانى، وإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة أعمال النظافة العامة، فضلاً عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وجاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورئيس الحى.

وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدي.

إزالة التعديات ورفع للإشغالات والتراكمات وتكثيف أعمال النظافة بمدن أسوان وإدفو والبصيلية

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش بقسم الكهرباء على أعمدة الإنارة ، وتم تغطية الأسلاك المكشوفة ببعض الأعمدة بعدد من المناطق والشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين ، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال ، وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار .

وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين  ..

الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات 

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحى بالشيخ محمود.

كما تم الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير بقرية الرديسية بحرى بالتنسيق مع شركة السبائك الحديدية بإدفو حيث تم الدفع بلودر الشركة، و٢ جرار بمقطورة لرفع المخلفات بمنطقة العطوانى ، مع رش الأشجار بها، وتم رفع نحو ٦٠ طن من المخلفات ضمن أعمال مبادرة " كلنا أيد واحدة"، وتم كذلك تهذيب الأشجار وتزين ودهان الأعمدة بقرى وادى عبادى والكلح ووادى الصعايدة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بمتابعة أعمال رفع التراكمات بالطرق الرئيسية، علاوة على متابعة الأعمال الجارية بمحطة تنقية المياه بطاقة 20 ألف م3/يوم .

1000169430
1000169430
1000169426
1000169426
1000169427
1000169427
1000169418
1000169418
1000169423
1000169423
1000169422
1000169422
1000169419
1000169419
1000169414
1000169414
1000169415
1000169415
1000169407
1000169407
1000169410
1000169410
1000169411
1000169411
1000169406
1000169406
1000169404
1000169404
1000169402
1000169402
1000169400
1000169400
ازالة التعديات رفع الإشغالات والتراكمات أعمال النظافة العامة أخبار محافظة أسوان