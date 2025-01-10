السيسي: هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الجمعة، الاكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما القي الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وتابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة.