الكوماندوز يواصلون استعداداتهم لمونديال اليد.. اليوم منتخب مصر يواجه رومانيا في معسكر إسبانيا

يواصل منتخب مصر لكرة اليد تحت قيادة الإسبانى خوان كارلوسباستور المدير الفنى استعداداته فى المعسكر الخارجى فى إسبانيا، استعدادًا لبطولة العالم للرجال والتى تقام بتنظيم ثلاثى فى كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير من العام الجاري.

ويشارك الفراعنة فى الدورة الدولية الودية، فى إسبانيا من ٧ إلى ١١ يناير الجاري، بمشاركة منتخبات النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين.

وتم تقسيم المشاركين فى الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا؛ فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.

ويخوض منتخب مصر لقاءه الثانى اليوم الجمعة أمام منتخب رومانيا بعد أن افتتح مشواره أمس الأول الأربعاء أمام منتخب النرويج بطل العالم، وتضم قائمة الكوماندوز ٢٠ لاعبًا، وهم:

حراس المرمى:

كريم هنداوى (الزمالك)

محمد على (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر:

على زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب:

أحمد خيرى (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هانى فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن:

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن:

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسرى (الزمالك)

الدائرة:

إبراهيم المصرى (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

خالد وليد (بشيكتاش التركي)

ياسر سيف (الأهلي).

منتخب اليد يطير إلى كرواتيا ١٢ يناير

من ناحية أخرى؛ قرر مجلس إدارة اتحاد اليد، ترأس الكابتن خالد فتحى رئيس الاتحاد بعثة بطولة العالم القادمة والتى يستعد لها منتخبنا بكل قوة حاليا، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا ١٢ يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة العالم فى نسختها الأوروبية منافسات شديدة الصعوبة خاصة أنه تستضيفها ثلاثة من القوى العظمى فى عالم كرة اليد الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

ومنذ تولى اتحاد اليد المسئولية برئاسة الكابتن خالد فتحى ورغم ضيق الوقت، تحول الاتحاد إلى خلية نحل استعدادا للمنافسات القوية التى تنتظر الفراعنة فى كأس العالم، وقام المجلس الجديد بتوفير كل متطلبات الجهاز الفنى بقيادة الإسباني باستور وتذليل أى عقبات تواجهه قبل المونديال.

وكان رئيس الاتحاد خالد فتحى قد عقد جلسة خاصة مع المدير الفني لمنتخب باستور للترتيب لكل الأمور قبل مونديال اليد.

ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة لمواصلة إنجازات الكوماندوز على المستوى الدولى بعد أن أصبحت مصر من القوى العظمى فى كرة اليد والمرشحة دائما للوقوف على منصات التتويج.