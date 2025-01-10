ضوابط تعليم القليوبية في لجان امتحانات نصف العام

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رسالة إلى رؤساء لجان امتحانات نصف العام في مختلف المدارس والمراحل تضمنت عددا من الضوابط اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية واللجان.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نصف العام للمراحل المختلفة للمواد التحريرية اعتبارا من غدا وفق جداول الامتحانات المعلنة.

ووجهت مديرية التربية والتعليم رؤساء لجان الامتحانات ومديري المدارس لتطبيق ضوابط لجان الامتحانات المختلفة والمقررة وفق جداول مراحل التعليم بالقليوبية انطلاقها غدا السبت للمواد التحريرية بمختلف النوعيات والمراحل.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن ضوابط إمتحانات نصف العام بالقليوبية التحريرية والتي اعلنتها المديرية لرؤساء اللجان ومديري المدارس كالتالي:

- عدم تواجد العاملين بالمدرسة ممن لديهم مواقع قانونية.

- عدم تواجد التليفونات المحمولة باختلاف أنواعها مع السادة المعلمين والطلاب داخل اللجان الامتحانية

ـ تحقيق الانضباط الإداري داخل المدرسة بصفة عامة، واللجنة الامتحانية بصفة خاصة.

ـ إعلان جداول الامتحانات والتعليمات ودليل اللجان في اللجنة.

ـ توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلاب في التوقيت المحدد والحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة وجيدة للطلاب الأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

ـ توزيع الثلاثة نماذج الامتحانية على الطلاب أ - ب - ج داخل اللجنة الواحدة على شكل زجزاج

- الالتزام بسرعة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بنية أحداث تحدث باللجنة من شانها التأثير سلباً على سير العملية الامتحانية.

- تأمين مقر الكنترول وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب.

- عدم جمع أى مبالغ مالية من الطلاب مقابل إعلان النتيجة.

- عدم إعلان النتائج بجميع المراحل والصفوف قبل مراجعة نسبة 10% من السادة الموجهين، وبعد الاعتماد من السيد مدير عام الإدارة.

- اتخاذ الإجراء القانوني المشدد مع كل من يحاول الغش .

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته المقيد بها وفقاً لكشوف المناداة المحررة بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

- عدم خروج الطلاب من اللجان الامتحانية إلا بعد انتهاء وقت الامتحان

- غلق أبواب المدرسة من بدء موعد الامتحان ووجود دفتر الأمن مع مسئول الأمن عند باب المدرسة.

- وجود إقرارات بالانتهاء من شرح المنهج لجميع المواد الدراسية داخل المدرسة

- عدم دخول أولياء الأمور أثناء سير الامتحانات.

- مراجعة النظافة العامة للجان الامتحانية قبل اللجنة، وبصفة يومية.

- التزام العمال بأماكن عملهم وعدم تجولهم داخل اللجان.

- توجيه الطلاب أثناء توزيع أوراق الأسئلة بالتأكد من سلامة الورقة الامتحانية وأن جميع الاسئلة بها كاملة وواضحة وليس بها أي عيوب طباعة.

- حال ارتكاب الطالب أي مخالفة أثناء سير الامتحان يتم تحرير محضر مع استمرار أداء الطالب للامتحان لحين صدور نتيجة التحقيق في المخالفة التي ارتكبها.