مدعوما بالارتفاع العالمي.. الذهب في مصر يستهدف 3800 جنيها لعيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الجمعة، بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى في 4 أسابيع، بينما يبقى زخم صعود سعر الذهب المحلي محدود بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، عند المستوى 3780 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وكان قد تراجع بشكل طفيف يوم أمس، بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3760 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3765 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني الصادر عن جولد بيليون اليوم لرصد حركة الذهب.



ارتفاع سعر الذهب في مصر جاء بدعم من سعر أونصة الذهب العالمية التي ارتفعت لليوم الرابع على التوالي في طريقها إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو الداعم حالياً لحركة الذهب المحلي.



من جهة أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال اغلاق جلسة الأمس مما ساهم في الحد من فرص ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب إلى المستوى 23.2% خلال شهر ديسمبر و ذلك بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 23.7% في نوفمبر.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.

توقعات أسعار الذهب

يستمر ارتفاع سعر الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي ليتجه إلى تسجيل ارتفاع خلال هذا الأسبوع بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن بينما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي خلال جلسة اليوم و الذي سيكون له تأثير كبير على سياسية البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.

كما ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، و لكن يبقى زخم الصعود محدود بسبب التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الامر الذي ينتج عنه ضعف في تسعير الذهب المحلي.

واستطاع الذهب العالمي اختراق مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليقترب حالياً من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول المستوى 2670 دولار للأونصة، والذي قد يعد الفيصل في حركة الذهب خلال الأيام القادمة، ففي حالة اغلاق السعر تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى سيعمل هذا على دفع السعر إلى استهداف المستوى 2730 دولار للأونصة.

السعر المحلي

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 3780 جنيه للجرام ولكنه لا يزال يبحث عن الزخم الكافي للارتفاع واستهداف المستوى 3800 جنيه للجرام.