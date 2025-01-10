مسجلا 2682 دولارا للأونصة.. الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما نلاحظ أن ارتفاع الذهب جاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار أيضاً مما يدل على تزايد الطلب على الملاذ الآمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع عند 2681 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2670 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2682 دولار للأونصة.

واستطاع سعر الذهب اليوم أن يتخطى مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليتجه حالياً إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل حول المستوى 2690 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ارتفاع الذهب خلال هذا الأسبوع جاء بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع بداية العام الجديد تحسباً لما قد ينتج من قرارات للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والتي تبدأ بشكل رسمي في 20 يناير.

التوقعات تشير إلى صدور حزمة من القوانين برفع التعريفات الجمركية وتغيير في السياسات الضريبية بشكل قد يزيد من الضغط على معدلات التضخم، وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي الأمريكي على الحفاظ على مستويات الفائدة مرتفعة.

الدولار الأمريكي أيضاً شهد ارتفاع هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين، وذلك مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق بشكل عام مع بداية العام، خاصة وأن معظم السياسات التي قد تطبقها الإدارة الجديدة قد تكون داعمة للدولار بشكل كبير.

من جهة أخرى حصل الذهب على الدعم خلال الأسبوع بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لتأتي بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى التفكير في الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.

ويبقى التركيز الأهم هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، وترجع أهمية التقرير إلى تأثير بيانات بشكل مباشر على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

في حال أظهر التقرير تراجع في اعداد الوظائف الجديدة قد نشهد ارتفاعاً في أسعار الذهب لأنه سيدل على ضعف قطاع العمالة وحاجة الاقتصاد إلى تراجع أسعار الفائدة.

التوقعات الحالية في الأسواق تشير أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، وذلك بعد أن قام البنك بخفض الفائدة 100 نقطة أساس خلال عام 2024 خلال آخر 3 اجتماعات للبنك في العام.

وأشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد إلى إحجامه عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حيث يواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي اقتصادًا مرنًا وتضخمًا يظل أعلى من هدفه البالغ 2 %.

الطلب الفعلي على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهد تراجع طفيف خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن تراجع التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار في الذهب بمقدار – 0.7 طن ذهب خلال الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، وذلك بعد ارتفاع كبير خلال الأسبوع السابق بمقدار 18 طن ذهب وكان يمثل أعلى مستوى أسبوعي منذ 9 أسابيع.