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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين مستعد للتحاور مع ترامب دون شروط مسبقة

الكرملين
الكرملين
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهز للتحاور مع دونالد ترامب من دون شروط مسبقة، بعدما أفاد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه يحضر لعقد لقاء لـ«إنهاء» الحرب في أوكرانيا، وفق ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين أن «الرئيس أعرب مراراً عن انفتاحه على إجراء اتصالات مع قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، مثنياً على «استعداد ترامب لحل المشكلات من خلال الحوار».

وكان ترامب قد قال، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه وبين بوتين، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً للمحادثات.

المشكلات الحوار