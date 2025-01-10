تشريح جثة طالب لقي مصرعه طعنا على يد زميلة بالعاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم الجمعة، تشريح جثة طالب بالمعهد التكنولوجي لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بطعنة نافذة على يد زميل له داخل حرم المعهد التكنولوجي بالعاشر.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم شرطة العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات الخاصة بوصول "خالد م" 19 عامًا طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان مقيم بالعاشر مصابا بجرح نافذ بالرئة، وتم إجراء اسعافات اللازمة له وإجراء عملية جراحية لكنه توفى بعدها متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ويدعى "أحمد م ف" 20 عامًا طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان والذي قام بطعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهم وسلاح الجريمة.