التحفظ على قائدي سيارتين ملاكي تسببا في إصابة 6 أشخاص بالمنيب

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلا حول اصبة 6 اشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي اعلى دائري المنيب، وامرت بالتحفظ على قائدي السيارتين والسيارتين المتسببن في الحادث، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

اصابة 6 اشخاص في تصادم سيارتين

البداية باخطار تلقاه مسؤول غرفة عمليات المرور بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى دائري المنيب.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الامنية والمرورية الى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي بمطلع وصلة المريوطية، مما أسفر عن تسجيل 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.