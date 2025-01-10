معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي في يونيو 2025

يقوم معهد التخطيط القومي بتنظيم مؤتمره الدولي السنوي2025، تحت عنوان: "الابتكار والتنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، في نهاية شهر يونيو 2025 بالقاهرة.

ويهدف المؤتمر إلى توصيف الوضع الراهن للابتكار في مصر وعلاقته بالتنمية المستدامة، وتقييم الأدوار الرئيسية ذات الصلة بنشر وتوطين الابتكار، وتشخيص أبرز تحديات تطوير المنظومة الوطنية للابتكار المستدام، وتحليل أهم الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية لتوطين الابتكار ودعم التنمية المستدامة، واستخلاص وطرح سياسات وأطر وتوجهات لدعم حوكمة واستدامة وكفاءة المنظومة الوطنية للابتكار في مصر.



وتُصنف الموضوعات المطروحة في المؤتمر ضمن أربعة محاور رئيسية، تتمثل في:

❖ المحور الأول: تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة.

❖ المحور الثاني: توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة.

❖ المحور الثالث: التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة.

❖ المحور الرابع: الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.



للتسجيل ولمزيد من المعلومات: https://isd25.conferences.ekb.eg/

