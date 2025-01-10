سقط من أعلى.. التحقيقات تكشف سر العثور على جثة أسفل عقار بالطالبية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص أسفل عقار بشارع ترسا بمنطقة الطالبية، وصرحت بدفن جثته عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي باسباب وفاته وهو السقوط من اعلى العقار، واستمعت الى افادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا انه سقط من علو، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث.

جثة في الشارع

البداية باخطار تلقته الاجهزة الامنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بشارع ترسا بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة نتيجة حادث سقوط من علو من العقار رقم 27 وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.