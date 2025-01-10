أتوبيس الفن يقدم جولات متنوعة للأطفال بعدد من المتاحف

يواصل أتوبيس الفن الجميل، جولاته الميدانية للأطفال بزيارة عدد من المتاحف الأثرية خلال شهر يناير الحالي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

شهد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة زيارة لعدد من أطفال دار السندس، حيث تعرف الأطفال خلال الزيارة على تاريخ الإنشاء برفقة رقية محمود، أخصائي التربية المتحفية، التي أوضحت أن المتحف الكائن بمنطقة باب الخلق، يعد أكبر متحف للفنون الإسلامية في العالم، ويضم عددا ضخما من القطع الأثرية موزعة على 25 قاعة عرض وقاعة للمعارض المؤقتة.

وأشارت إلى أن فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية بدأت عام 1880، ومنها جاءت فكرة تأسيس مبنى المتحف، وافتتح رسميا عام 1903 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.

كما استمتع الأطفال خلال الجولة المتحفية بمشاهدة القطع الأثرية المتنوعة التي تعكس روعة الفن الإسلامي من دول: الهند، والصين، وإيران، وبلاد الشام وشمال أفريقيا، مما جعله منارة للفنون والحضارة الإسلامية على مر العصور.

أعقب ذلك تنفيذ ورشة حكي تحدثت خلالها الفنانة يمنى حسين، عن معالم القاهرة الإسلامية ومنها مسجدي السلطان حسن، والرفاعي، مسجد محمد علي بمنطقة القلعة، ومسجد عمرو بن العاص، بالإضافة إلى تعريفهم بتاريخ المعالم الشهيرة في شارع المعز والسيدة زينب وغيرها، فيما نفذت الفنانة سارة علي، ورشة فنية رسم خلالها الأطفال لوحات من وحي ما شاهدوه.

وضمن الأنشطة المنفذة من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استقبل المتحف المصري، عددا من أطفال جمعية مصر للتنمية بحلوان.

وبرفقة حنان سيد، أخصائي التربية المتحفية، تفقد الأطفال أروقة المتحف للتعرف على مقتنياته الهامة، أعقب ذلك لقاء بعنوان "فن التحنيط"، تناولت خلاله تفصيليا أسرار تحنيط الحيوانات والمومياوات.

واختتمت الجولة بلقاء عن أثر الكلمة الطيبة في النفس، بجانب ورشة تصميم لوحات فنية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

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