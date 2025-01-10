طبيبة تكشف أكثر المنتجات التى تضر بصحة الأسنان للحفاظ عليها

كشفت طبيبة عن أكثر المنتجات التى قد تضر بصحة الأسنان وتنصح بالبدائل للحفاظ على صحة جيدة وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.

تقول طبيبة الأسنان ماريا ميخائيلوفا: يمكن أن يكون للأطعمة التي يتناولها الشخص تأثير سلبي على صحة أسنانه مثل الكربوهيدرات البسيطة والتى تتمثل فى البسكويت والكعك ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة ولهذا يجب الاهتمام بنظافة الأسنان الشخصية ولكن في حال عدم اتباع قواعد نظافة الفم فإن بقايا الطعام تلتصق بالمينا وتشكل لويحات سنية التي هي بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس ولتقليل هذا الضرر يمكن استبدالها بمنتجات أكثر أمانا على الأسنان مثل الفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة باعتدال والخضار .

وتحتوي الحمضيات (الليمون واليوسفي والبرتقال) والثمار على أحماض وسكريات تخلق ظروفا مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. يتضاعف تأثير هذين العاملين مع بعضهما البعض من ناحية كما تعمل الأحماض على تدمير مينا الأسنان ومن ناحية أخرى تتكاثر البكتيريا في البيئة الملائمة التي توفرها السكريات وتفرز كميات كبيرة من الفضلات التي لها تأثير مدمر على سطح الأسنان و لذلك من الأفضل تناول الفواكه المحايدة مثل التفاح أو الموز أو الكمثرى كبديل ولكن هذا لا يعني استبعاد المنتجات المذكورة من النظام الغذائي بشكل كامل.

ووفقا لها هناك عدد من التدابير التي تساعد في الحفاظ على أسنان صحية لسنوات عديدة والشيء الرئيسي هو اتباع قواعد نظافة تجويف الفم التي تتضمن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام الفرشاة بانتظام ومراجعة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الوقائية وتناول الأطعمة الصلبة التي تعزز التنظيف الذاتي للمينا وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور منتجات الألبان والأسماك والمكسرات.