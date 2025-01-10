إعفاء مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية بمستشفى الكرنك بالأقصر لتقاعسهم عن العمل

قرر الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إعفاء مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية بمستشفى الكرنك الدولي من مهامهم الإدارية، وذلك لتقاعسهم عن تأدية المهام الموكلة لهم، وعدم الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة، مما قد يؤثر سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجولة

جاء ذلك خلال جولة مرورية مفاجئة لمدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وقيادات الفرع، بعد منتصف الليل لمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، بهدف متابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية في الساعات المتأخرة من الليل بالأقسام المختلفة بالمستشفى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

مدير الرعاية الصحية بالأقصر يوجه بوضع خطة تصحيحية فورية

وأسفرت الجولة، عن صدور قرار بإعفاء مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية بالمستشفى عن مهامهم الإدارية، فضلاً عن خصم حافز الجدارة لمسئول الصيدلية بفترة السهرة بالطوارئ، كما وجه الإدارات المعنية باتخاذ اللازم لوضع خطة تصحيحية فورية.

وتأتي تلك القرارت في إطار توصيات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الالتزام بتقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة، وإتخاذ إجراءات ادارية مشددة ضد المخالفين والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية بالمنشآت الصحية.

الجولة (4)

الجولة (3)

الجولة (2)