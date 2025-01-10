مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 في انهيار عقار بأسيوط

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير بمنفلوط، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مأهول بالسكان في عزبة عمرو وعلي الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابيبن والمتوفيين.

وأظهرت المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مملوك لمصطفى عبد الصبور"، ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت.

أسفر حادث انهيار منزل عن وفاة خمسة أشخاص وهم: وردة محمود عبد الصبور (40 عامًا)، رودى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، محمد مصطفى (13 عامًا)، محمد عبد الصبور (40 عامًا)، وأسيل مصطفى (12 عامًا).

كما أسفر الحادث عن إصابة سبعة آخرين، وهم: حمزة مصطفى (3 أعوام)، بشرى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، ريتال محمود، رودى محمود، آدم مصطفى، هدى حنفي جاد (32 عامًا)، وسحر نادي سيد (35 عامًا). تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.