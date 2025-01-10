رئيس الوزراء الروسي يزور فيتنام الأسبوع المقبل

أعلن مجلس الوزراء الروسي اليوم /الجمعة/ أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام يومي 14-15 يناير 2025. وقال المجلس - في بيان اليوم - "خلال 14-15 يناير 2025، سيقوم رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين بزيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية"، بحسب وكالة تاس الروسية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة اجتماعات ومباحثات مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، ورئيس البلاد نجوين زوان فوك، ورئيس الوزراء فام مينه تشينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان.

وسيجري مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وكذلك القضايا الإنسانية. وستكون المباحثات مركزة على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى فيتنام.

وكان الرئيس الروسي قد قام بزيارة رسمية إلى الجمهورية خلال يونيو 2024. وتم توقيع أكثر من 10 وثائق بعد محادثات بوتين مع نظيره الفيتنامي، الأمين العام للحزب الشيوعي، ورئيس وزراء فيتنام ورئيس البرلمان، بما في ذلك اتفاقية للتعاون في التعليم العالي، وبرنامج تعاون بين وزارتي العدل في البلدين، والخدمات الضريبية والجمارك وغيرها من المجالات.

